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Музыкальный бар откроется в МХАТ им. Горького 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Музыкальный бар откроется в МХАТ им. Горького
Фото: РИА Новости
МХАТ им. М. Горького планирует открыть музыкальный бар "Клуб.15" ближе к концу года в рамках проекта "Открытая сцена МХАТ". Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Ближе к Новому году появится 15 сцена проекта "Открытая сцена МХАТ", "Клуб.15". Бар, кафе, музыкальная площадка и лекторий в одном месте — никаких сомнений, что это будет новое модное многофункциональное клубное пространство на карте города", — сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в здании театра в течение сезона 2020-2021 запланировано также открытие книжного магазина. Посетителям будут представлены 3,5 тыс. книг по философии, истории, религии, театральному искусству, которые уже отобраны для магазина экспертами театра. Планируется, что в магазине будут сформированы "авторские полки" — подборки книг от известных культурных деятелей. Предполагается, что появятся "10 книг от" писателя Евгения Водолазкина, режиссера Андрея Кончаловского, художника Михаила Шемякина, актера и режиссера Антон Адасинского и другие.
В здании театра будет открыт еще один магазин — "МХАТ. Место" -тридцатиметровый прилавок с дизайнерскими подарками и сувенирами МХАТ.
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Новости Москвы , Другое , Евгений Водолазкин , Андрей Михалков-Кончаловский , Михаил Шемякин
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