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Школы Москвы начнут учебный год в очном формате 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Школы Москвы начнут учебный год в очном формате
Фото: Вечерняя Москва
Учебный процесс в московских школах с сентября начнется в очном формате. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.
Основной формой обучения будет традиционная — в зданиях школ. Дистанционный вариант будут использовать только в исключительных случаях. На такой формат могут перейти школьники, обучающиеся по индивидуальному плану или пропустившие занятия из-за болезни, передает сообщение пресс-службы департамента агентство городских новостей «Москва».
В департаменте образования уточнили, что школы будут учитывать рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению санитарной безопасности.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
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