Школы Москвы начнут учебный год в очном формате 

Учебный процесс в московских школах с сентября начнется в очном формате. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Основной формой обучения будет традиционная — в зданиях школ. Дистанционный вариант будут использовать только в исключительных случаях. На такой формат могут перейти школьники, обучающиеся по индивидуальному плану или пропустившие занятия из-за болезни, передает сообщение пресс-службы департамента агентство городских новостей «Москва».