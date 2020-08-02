Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в Москве не ожидается. Градоначальник указал, что наблюдаемый во многих частях света рост количества случаев COVID-19 объясняется более продолжительной первой волной заболеваемости коронавирусом. Тем временем в России выявлено 5427 новых случаев COVID-19. В общей сложности в стране известно о 850 870 пациентах с COVID-19, из которых более 650 тыс. выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на ситуацию в ряде государств, где отмечается новый рост заболеваемости и обсуждается вероятность «второй волны» COVID-19.

Градоначальник в Москве о возможности подобного развития событий речи не идёт.

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть заражёнными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс», — предположил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил мэр, такие города как Лондон, Нью-Йорк , Париж и Москва прошли стадию эпидемии, когда в день фиксировалось 6,5 тыс. новых пациентов с COVID-19.

Добавим, что ранее мэр высказался о формировании у москвичей коллективного иммунитета, который позволит городу продолжать ослабление ограничительных мер. Так, в середине июля Собянин оценил уровень иммунитета москвичей к коронавирусу в 60%.

Ранее в Минздраве также высказали точку зрения, согласно которой предстоящей осенью ожидается рост количества пациентов с сезонными острыми респираторными заболеваниями, но о перспективах резкого увеличения числа больных коронавирусом речи не идёт.

Новые данные о заболеваемости

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в 85 регионах России зафиксированы 5427 новых случаев коронавирусной инфекции. Оперативный штаб сообщает, что у 28,8% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ выявили 5462 новых случая, за день до этого — 5482. В общей сложности в стране были выявлены 850 870 случаев COVID-19. Из них активными остаются 186 549 случаев.

С начала эпидемии в России зафиксировано 14 128 летальных исходов (1,66%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончались 70 человек.

При этом на территории РФ выздоровели 650 173 (76,41%) человека, в том числе 3649 за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в России проведены более 28,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За сутки этот показатель вырос на 315 тыс. Под медицинским контролем из-за распространения COVID-19 находится 252 845 человек.

Большинство новых случаев коронавируса по-прежнему фиксируется в Москве, однако она демонстрирует положительную динамику по сокращению заболеваемости. За последние сутки в столице выявлены 664 новых случая COVID-19, в предшествующие дни — 695 и 690.

Затяжной характер пандемии

Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) накануне высказали предположение, что эпидемия коронавируса продлится ещё долго. Организация обнародовала развёрнутое заявление, посвящённое перспективам борьбы с COVID-19.

В опубликованном на сайте ВОЗ сообщении Комитет по ЧС в связи с COVID-19 выразил «признательность ВОЗ и партнерам за усилия по борьбе с пандемией COVID-19» и подчеркнул «её ожидаемый затяжной характер, отметив важность продолжения противоэпидемических мероприятий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях».

По итогам состоявшегося обсуждения Комитет заключил, что «вспышка по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».

Наряду с этим, Комитет выступил с рядом рекомендаций для ВОЗ и стран-участниц организации. В них, в частности, идёт речь о продолжении совместных усилий в целях обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19, а также об оказании поддержки в части услуг здравоохранения и предоставлении доступа к средствам диагностики, лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.

Отметим, что незадолго до публикации заявления в ВОЗ указали на новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 в мире за 24 часа. Согласно статистике на специальном сайте организации, по сводке за 31 июля в мире было выявлено 292 527 случаев коронавируса.

По данным ВОЗ, 1 августа прирост немного сократился и достиг 289 321 новых случаев. Как отмечают в организации, в мире известно о 17 396 943 заболевших коронавирусом, большая часть из которых находится на территории Северной и Южной Америки.