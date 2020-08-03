«Москвариум» отметит пятый день рождения 

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В среду, 5 августа, центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ отмечает пятый день рождения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники центра подготовили для посетителей специальную программу, которая продлится с 5 по 9 августа, отметили в пресс-службе «Москвариума».

Гостей ждут показ фильма об акулах и встреча с его создателями, тематическая выставка и мастер-классы, а также многое другое.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте мэрии.