Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

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Стало известно, какая погода ожидает москвичей в первый день новой недели, передает "Москва 24".

По данным специалистов, в понедельник, 3 августа, столица окажется под влиянием антициклона. В регионе ожидается переменная облачность без осадков.

"Максимальная температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов, по области 19–24", — отмечают синоптики.

При этом будет дуть западный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 50 процентов", — добавляют специалисты.

По мнению синоптиков, установившиеся погодные условия станут комфортными для большинства жителей региона. При этом у некоторых граждан могут обостриться сердечно-сосудистые и вегетативные расстройства.