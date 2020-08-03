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Погода в Москве: синоптики рассказали, что ждет жителей столицы в понедельник 

Газета.Ru и ещё 4 3 часа назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Фото: РИА Новости
Стало известно, какая погода ожидает москвичей в первый день новой недели, передает "Москва 24".
По данным специалистов, в понедельник, 3 августа, столица окажется под влиянием антициклона. В регионе ожидается переменная облачность без осадков.

"Максимальная температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов, по области 19–24", — отмечают синоптики.

При этом будет дуть западный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 50 процентов", — добавляют специалисты.

По мнению синоптиков, установившиеся погодные условия станут комфортными для большинства жителей региона. При этом у некоторых граждан могут обостриться сердечно-сосудистые и вегетативные расстройства.
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Новости Москвы , Погода , Москва24
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