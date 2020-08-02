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Ежедневный пассажиропоток МЦК достиг 650 тысяч человек 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Ежедневный пассажиропоток МЦК достиг 650 тысяч человек
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Количество пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) достигло примерно 650 тысяч человек в день. Об этом рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони.
По его словам, в компании не предполагали, что пассажиропоток «будет настолько взрывной». Он отметил, что высказывались цифры от 250 тысяч до 600 тысяч пассажиров в день.

— Это тот максимум, который мы думали, что когда-то (будет). 650 (тысяч человек в день — прим. «ВМ») везем сейчас, — пояснил Тони в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в перспективе ожидается, что МЦК будут пользоваться более 650 миллионов человек в год.
Напомним, Московское центральное кольцо запустили 10 сентября 2016 года. Линия проходит через 26 столичных районов, в которых проживают около двух миллионов человек. По МЦК ходят скоростные электропоезда «Ласточка», оборудованные кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi.
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Новости Москвы , Олег Тони , РЖД
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