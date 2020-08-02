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Собянин: в Москве нет второй волны заражения коронавирусом 

RT на русском и ещё 9 55 минут назад
Собянин сделал заявление о второй волне пандемии
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил телеканалу «Россия 1», что второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в городе нет, количество ежедневно выявляемых заразившихся сократилось в 10 раз — с 6,5 тыс. пациентов до 650.

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
Также Собянин рассказал, сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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