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Собянин сделал заявление о второй волне пандемии 

Майк Габриелян и ещё 21 38 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе нет второй волны COVID-19.
В эфире телеканала «Россия 1» градоначальник признался, что количество ежедневно выявляемых столичных пациентов сократилось в 10 раз по сравнению с апрелем — с 6,5 тысяч пациентов до 650.

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет», — пояснил мэр.

По его словам, в некоторых городах наблюдается бурный рост, поскольку они ещё не прошли даже первую волну. А такие мегаполисы, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию.
Он отметил, что, по его мнению, в ближайшее время в Москве сохранится тенденция к выявлению 650-700 пациентов в день.

«Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль или какие-то минимальные значения, вряд ли приходится», — заключил Собянин.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Собянин рассказал, когда в столице разрешат массовые мероприятия.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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