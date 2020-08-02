Марафон благодарности волонтерам запускают в Москве 

«Акция #МыВместе еще больше сплотила сообщество волонтеров Москвы. Более 21 тысячи добровольцев приняли в ней участие и выполнили более 33 тысяч заявок. Операторы горячей линии приняли более 150 тысяч звонков. Акция показала, насколько развито волонтерское движение в городе», — отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.