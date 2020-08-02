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Марафон благодарности волонтерам запускают в Москве 

РИАМО 1 час назад
Марафон благодарности волонтерам запускают в Москве
Фото: © сайт мэра Москвы, Максим Денисов
Акция «Спасибо, волонтеры Москвы» стартует в столице в воскресенье, в рамках марафона благодарности для добровольцев проведут культурные и спортивные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра города.
Добровольцы и партнеры всероссийской акции #МыВместе смогут посетить студии «Союзмультфильма», Московский зоопарк, ВДНХ, совершить познавательные прогулки по Парку Горького, метрополитену, олимпийскому комплексу «Лужники», деловому центру «Москва-Сити».

«Акция #МыВместе еще больше сплотила сообщество волонтеров Москвы. Более 21 тысячи добровольцев приняли в ней участие и выполнили более 33 тысяч заявок. Операторы горячей линии приняли более 150 тысяч звонков. Акция показала, насколько развито волонтерское движение в городе», — отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Цель акции «Спасибо, волонтеры Москвы» — поблагодарить людей, которые во время пандемии коронавирусной инфекции помогали нуждающимся и поддерживали медиков. Во время акции также будет объявлен конкурс «Доброволец Москвы — 2020».
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Новости Москвы , Общество , Екатерина Драгунова
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