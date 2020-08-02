Московский полумарафон стартовал в столице 

Спортивное мероприятие проходит в рамках Всероссийского проекта ЗаБег.РФ.

Первых участников забега поприветствовал руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев . Он отметил, что в текущем году произошли небольшие изменения. В частности, зрителей попросили воздержаться от поддержки на старте и финише для того, чтобы избежать большого скопления людей.

— Московский полумарафон проходит в седьмой раз, и мы ожидаем около 17 000 человек, — отметил Кондаранцев.

Он также пояснил, что по сравнению с прошлым годом число желающих принять участие в Московском полумарафоне выросло, а также пожелал участникам, гостям и организаторам забега отличных результатов и спортивной удачи.

Бегунам доступны дистанции на пять километров и 21,1 километра, а также корпоративная эстафета. Участники основной дистанции пробегут в один круг по центральным набережным города. Им откроются виды на здание Национального центра управления обороной РФ , Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, а также Кремль.

Также для победителей и призеров Московского полумарафона предусмотрен призовой фонд более одного миллиона рублей.

В связи с проведением забега в столице перекрыли движение. В частности, до 13:00 движение закрыто от Лужнецкой набережной до стадиона «Лужники». Также до 11:30 не будет доступен проезд по улице Хамовнический Вал от дома номер 2 до Фрунзенской набережной в сторону Комсомольского проспекта. Помимо этого, до 12:30 будут полностью перекрыты участки Кремлевской, Котельнической, Пречистенской, Фрунзенской и Гончарной набережных, а до 10:35 перекрыт проезд на улице Остоженка.