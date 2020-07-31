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На ВДНХ 1 августа откроется VR-кинотеатр 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
На ВДНХ откроется VR-кинотеатр
Фото: Москва24
На ВДНХ с 1 августа начнет работу VR-кинотеатр 360MAX, в котором все желающие смогут следить за развитием VR-технологий и смотреть лучшие фильмы, снятые в этом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.
Как отмечается, открытие будет приурочено к празднованию 81-летия выставки.
В пресс-службе пояснили, что кинотеатр откроется программой короткометражных фильмов, рассказывающих о российских регионах. Все картины были созданы совместно с Минприроды и сняты по технологии съемки 360 градусов.
Уточняется, что каждый фильм является виртуальной экскурсией по самым живописным местам и регионам страны. Гости выставки смогут увидеть, как образуются облака на горе Ай-Петри в Крыму, как цветут поля лотосов в Астраханском заповеднике и многое другое.
Вход в кинотеатр будет доступен только для зрителей в индивидуальных средствах защиты, также необходимо соблюдать безопасную дистанцию.
Посетители смогут купить билеты на сайте ВДНХ или в кассе, сеанс начнется через 60 секунд после бесконтактного сканирования QR-кода на чеке.
1 августа в столице откроются кинотеатры, но в залах будут действовать некоторые ограничения. Как рассказал директор по операционной деятельности Александр Кузнецов, в кинотеатрах будет исключен контакт гостей с сотрудниками, все поверхности будут дезинфицироваться более тщательно.
Ранее сообщалось, что рассаживать посетителей в кинотеатре будут на расстоянии. Вместе смогут сидеть только семьи и пары.
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Новости Москвы , Александр Кузнецов , Минприроды
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