Станция "Полянка" в метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Ранее сообщалось, что поезда по требованию полиции проезжают эту станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. По данным агентства, причиной стал обнаруженный бесхозный предмет.

Отмечается, что на данный момент поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.