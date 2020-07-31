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Названы районы с Москвы с хорошей и плохой экологией 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Названы районы столицы с хорошей и плохой экологией
Фото: РИА Новости
Опубликован обновленный экологический рейтинг районов Москвы, составленный компанией ECO Standart Group. Обстановка в 11 района столицы и семи поселениях присоединенных территорий названа оптимальной. А вот в семи районах и одном поселении экология оставляет желать лучшего.
В число районов с отличной экологической обстановкой вошли Ивановское, Измайлово, Крылатское, Митино, Обручевский, Северный, Северное Бутово, Сокольники, Строгино, Хорошево-Мневники и Ясенево. Самыми же неблагоприятными названы Алтуфьевский, Бирюлево, Восточное Дегунино, Даниловский, Капотня, Лефортово и Соколиная Гора.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Подмосковье школьнице подарили Mercedes за победу на олимпиаде. Приз достался девушке за победу на Европейской олимпиаде по физике в составе российской сборной.
Сообщение Названы районы с Москвы с хорошей и плохой экологией появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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