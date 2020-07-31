«Маски никто не отменял»: в Москве штрафуют магазины

За последнее время в столице оштрафовали тысячи магазинов на сумму около 300 миллионов рублей за то, что покупатели и сотрудники не носят медицинские маски, заявил РИА Новости начальник московского департамента торговли Алексей Немерюк

Чиновник напомнил о важности соблюдения мер предосторожности, поскольку угроза заражения коронавирусом до сих пор сохраняется.

Немерюк подчеркнул, что в столице перчаточно-масочный режим. Средства профилактики гостей и жителей столицы по-прежнему обязывают носить в транспорте, торговых центрах и магазинах.

По его словам, требование носить маски и перчатки в общественных местах "никто не отменял". При этом оно относится как к посетителям, так и к работникам предприятий.

По его словам, на сегодняшний день в Москве уже проведено огромное количество рейдов, результатом которых стали штрафы в отношении 6 тысяч торговых предприятий на сумму более 300 миллионов рублей.

При этом Немерюк отметил, что только за прошедшие сутки в столице были 50 тысяч человек были привлечены к ответственности за отсутствие маски в транспорте.