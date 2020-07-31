Движение в центре столицы ограничат 2 августа

«2 августа на территории Москвы пройдут мероприятия, посвященные празднованию 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации. В рамках проведения мероприятий движение транспорта будет ограничено: с 6.00 до 16.00 на ул. Ильинка и площади Васильевский спуск, с 8.00 до 10.00 на ул. Советской армии», — сказал сотрудник пресс-службы.