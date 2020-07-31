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Движение в центре Москвы ограничат 2 августа из-за празднования Дня ВДВ 

Агентство «Москва» и ещё 4 1 час назад
Движение в центре столицы ограничат 2 августа
Фото: ТАСС
Движение в центре столица 2 августа будет ограничено в связи празднованием Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«2 августа на территории Москвы пройдут мероприятия, посвященные празднованию 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации. В рамках проведения мероприятий движение транспорта будет ограничено: с 6.00 до 16.00 на ул. Ильинка и площади Васильевский спуск, с 8.00 до 10.00 на ул. Советской армии», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что ГИБДД просит водителей транспортных средств заранее выбирать маршрут движения, а также строго выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции и предписания дорожных знаков.
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Новости Москвы , Другое , ГИБДД
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