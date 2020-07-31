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На место несменяемой 20 лет главы Мосгорсуда появился новый претендент 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Назван претендент на пост главы Мосгорсуда
Фото: ТАСС
Единственным претендентом, подавшим документы на участие в конкурсе на пост главы Мосгорсуда, оказался 56-летний председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, действующая глава Мосгорсуда Ольга Егорова, несменяемая на этой должности в течение 20 лет, не будет выдвигать свою кандидатуру. Это может быть связано со сложными взаимоотношениями Егоровой с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Председатель Мосгорсуда добивалась новой характеристики, но Верховный суд своего решения не изменил и поддержал кандидатуру Птицына.
Полномочия Егоровой истекают 25 октября 2020 года. Она впервые возглавила Мосгорсуд в 1999 году, после чего еще три раза получала пост руководителя главного судебного органа столицы. Последний раз президент России Владимир Путин переназначил Егорову на должность председателя Мосгорсуда 27 октября 2014 года на очередной шестилетний срок.
Птицын начал работу в судебной системе в 1992 году. Работал судьей 52-го военного суда Московского военного округа, позже стал председателем гарнизонного военного суда в Балашихе. В течение последних десяти лет является руководителем Южного окружной военного суда, который находится в Ростове-на-Дону.
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Новости Москвы , Ольга Егорова , Вячеслав Лебедев , Владимир Путин , Мосгорсуд
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