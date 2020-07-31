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В Москве от COVID-19 вылечили 1260 человек 

News.ru 3 часа назад
В столице от COVID-19 вылечили 1260 человек
Фото: News.ru
За прошедшие сутки количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1260 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Она отметила, что всего за время пандемии московские медики вылечили от COVID-19 179,1 тысячи человек, сообщает ТАСС.
Согласно данным правительства столицы, всего в Москве выявлено 240,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 4446 человек.
В целом по России, согласно последним данным, зафиксировано 834,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 629,6 тысячи пациентов, умерли 13,8 тысячи.
РФ занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В тройку лидеров входят США (более 4,4 млн заболевших), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).
Всего пандемией охвачены более 200 стран мира. Общее количество заболевших превышает 17,2 млн человек. При этом более 10,7 млн выздоровели и свыше 671,5 тысячи умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению мэра Сергея Собянина, заболеваемость коронавирусом в Москве снижаться больше не будет. Он отметил, что пик пройден и в настоящее время столица находится на минимальном уровне по данному показателю.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , ИТАР-ТАСС
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