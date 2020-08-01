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Погода в Москве: синоптик предупредил о надвигающейся на Москву жаре 

РИА Новости и ещё 10 25 минут назад
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
Фото: РИА Новости
На Москву надвигается жаркая погода, температура будет достигать 31 градуса, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков новостному агентству "Москва".
В предшествующие новой неделе выходные, однако, ожидаются дожди и грозы, отметил синоптик. Столбики термометров при этом покажут до 20 градусов днем.
Погода начнет меняться в понедельник, добавил он. Поменяется и направление ветра — на северо-западный и западный. Также в этот день ожидается переменная облачность и практически полное отсутствие осадков. Во вторник ветер сменится на южный, а дневная температура начнет повышаться.

"В понедельник в столичном регионе ночью — плюс 9-11 градусов, местами 6-11, потом плюс 8-13 и к четвергу уже 12-15 градусов. Дневные температуры: в понедельник — от 18 градусов тепла по области до 23 в центре Москвы, во вторник — от 21 до 26, в среду — от 23 до 28 градусов тепла. И в четверг — от 26 до 31 тепла", — заключил Цыганков.

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Новости Москвы , Общество , Погода , Анатолий Цыганков , Росгидромет , АГН "Москва"
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