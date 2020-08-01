Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

В предшествующие новой неделе выходные, однако, ожидаются дожди и грозы, отметил синоптик. Столбики термометров при этом покажут до 20 градусов днем.

Погода начнет меняться в понедельник, добавил он. Поменяется и направление ветра — на северо-западный и западный. Также в этот день ожидается переменная облачность и практически полное отсутствие осадков. Во вторник ветер сменится на южный, а дневная температура начнет повышаться.