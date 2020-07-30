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Собянин оценил шансы провести День города 

РИА Новости 9 минут назад
Собянин оценил шансы провести День города
Фото: РИА Новости
Полной уверенности в том, что в Москве получится провести масштабный День города, нет, но подготовка начинается, праздник будет посвящен столичным музеям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Так как у нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая, поэтому мы, конечно, начинаем, потихоньку готовиться к этому большому мероприятию", — сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".

Он отметил, что в этом году планируется сделать праздник, посвященный московским музеям и через эту тематику показать многогранную, многовековую историю Москвы.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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