В Москве выпал снег 

Очевидцы заявили о мокром снеге в районе Зюзино, расположенном на юго-западе Москвы . Об этом сегодня пишет газета «Известия».

Издание разместило видеозапись, сделанную их окна многоэтажки. На видео белые хлопья кружатся в воздухе, однако на асфальте снега нет. Голос за кадром несколько раз повторяет, что снимает снег в июле.

При этом отмечается, что о возможном снеге в Москве 30 июля синоптики не предупреждали.

«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последние дни июля обычно самый жаркий периода лета, так как тепло, кроме подстилающей поверхности атмосферы, нагретой солнцем, начинают отдавать еще и прогретые нижние слои почвы.