В Москве выпал снег

Все новости на карте

На юго-западе Москвы , в районе Зюзино пошел снег, передают "Известия".

В распоряжении издания оказалось соответствующее видео, снятое очевидцами.

Отмечается, что о возможном снеге в столице 30 июля синоптики ничего не сообщали.