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В Москве пошел снег 

Газета.Ru 38 минут назад
В Москве выпал снег
Фото: ТАСС
На юго-западе Москвы, в районе Зюзино пошел снег, передают "Известия".
В распоряжении издания оказалось соответствующее видео, снятое очевидцами.
Отмечается, что о возможном снеге в столице 30 июля синоптики ничего не сообщали.
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Новости Москвы , Погода , газета "Известия"
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