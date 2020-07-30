В Москве выпал снег

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В Москве пошел снег
Газета.Ru
38 минут назад
Фото:
ТАСС
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На юго-западе
Москвы
, в районе Зюзино пошел снег, передают "Известия".
В распоряжении издания оказалось соответствующее видео, снятое очевидцами.
Отмечается, что о возможном снеге в столице 30 июля синоптики ничего не сообщали.
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