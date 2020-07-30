В российской столице снова наблюдаются пробки 

Не смотря на отсутствие серьезных перекрытий транспортных «артерий» столицы, сегодня вечером в городе снова наблюдаются сложности с движением на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Тем не менее, текущие дорожные работы все равно влияют на движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Шереметьевском путепроводе; в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК; на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД; на проспекте Мира; на Большом Каменном мосту и на 8-м километре МКАД при движении в обе стороны.

В ведомстве предупредили, что наиболее загруженными автомобилями будут Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект от Химок и Рязанский проспект.

Сегодня в Москве облачная погода, небольшие дожди прошли или идут лишь местами.