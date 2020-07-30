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В российской столице снова наблюдаются пробки 

Вести Подмосковья и ещё 2 1 час назад
В российской столице снова наблюдаются пробки
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Не смотря на отсутствие серьезных перекрытий транспортных «артерий» столицы, сегодня вечером в городе снова наблюдаются сложности с движением на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Тем не менее, текущие дорожные работы все равно влияют на движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Шереметьевском путепроводе; в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК; на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД; на проспекте Мира; на Большом Каменном мосту и на 8-м километре МКАД при движении в обе стороны.
В ведомстве предупредили, что наиболее загруженными автомобилями будут Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект от Химок и Рязанский проспект.
Сегодня в Москве облачная погода, небольшие дожди прошли или идут лишь местами.
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