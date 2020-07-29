Собянин уволил замначальника ОАТИ Чуеву

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"Освободить Чуеву Татьяну Викторовну от замещаемой должности заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций города Москвы — руководителя контрактной службы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", — говорится в документе.

В нем также уточняется, что Чуева уходит по собственной инициативе.

В этом месяце мэр города освободил Исаака Калину от должности главы департамента образования и науки. Вместо него назначили Александра Молоткова , который ранее был замруководителя департамента.