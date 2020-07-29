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Собянин уволил замначальника ОАТИ Татьяну Чуеву 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Собянин уволил замначальника ОАТИ Чуеву
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин уволил Татьяну Чуеву с поста заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

"Освободить Чуеву Татьяну Викторовну от замещаемой должности заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций города Москвы — руководителя контрактной службы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", — говорится в документе.

В нем также уточняется, что Чуева уходит по собственной инициативе.
В этом месяце мэр города освободил Исаака Калину от должности главы департамента образования и науки. Вместо него назначили Александра Молоткова, который ранее был замруководителя департамента.
Кроме того, уволена Наталия Лисюкова с поста заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти. Согласно документу, она освобождена от должности по собственному желанию.
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Новости Москвы , Александр Молотков , Сергей Собянин , Исаак Калина , Наталия Лисюкова , Правительство Москвы
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