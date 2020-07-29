Заяц-русак замечен в Серебряном бору 

Этот вид относится к первой категории редкости.

Сотрудник Мосприроды заметил в Серебряном бору зайца-русака. Этот вид является неожиданным гостем в парках столицы. Он занесен в Красную книгу Москвы и имеет первую категорию редкости.

Масса тела животного может достигать семи килограммов, а длина — 65 сантиметров. Взрослые особи благодаря сильным задним лапам могут развивать скорость до 60 километров в час на короткие дистанции. После стремительного рывка заяц либо затаивается, либо на более низкой скорости путает следы с помощью резких скачков в стороны. Задние лапы нужны ему не только для бега, ими заяц может также и обороняться от обидчиков.

Рацион этих млекопитающих состоит из растительной пищи. Летом они питаются травянистыми растениями и предпочитают злаковые. В зимнее время — почками, ветками, корой деревьев и кустарников. Разгребая лапами снег, они добывают прошлогоднюю растительность.

Интересно, что многие считают зайцев грызунами, но на самом деле они относятся к отдельному отряду зайцеобразных. Косыми их называют не просто так — животные могут смотреть вперед, только повернув голову, при этом они видят и то, что у них за спиной.

Летом русака отличить от беляка не так уж и сложно — у первого более стройное телосложение и длинные уши с хвостом, а вот окраска у них в теплое время года буро-серого цвета.

Место обитания зайцы-русаки меняют только в крайних случаях. Их излюбленные места — поля или опушки с густым подлеском, но в городских условиях им приходится заходить глубже в лес подальше от людей. Отдыхают они в небольших ямках под поваленными деревьями и кустами, а также могут использовать норы других животных.

В дикой природе продолжительность жизни зайцев составляет четыре — пять лет, при благоприятных условиях представители вида доживают до шести — семи, а порой и до 10 лет.