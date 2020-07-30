В московском Парке Горького введут билетную систему

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Билетную систему планируют запустить в Парке Горького в сентябре 2020 года. Об этом заявил директор парка Павел Трехлеб, сообщает ТАСС.

«Мы в ближайшее время, в сентябре, запустим мобильное приложение парка и билетную систему, которая позволит облегчить коммуникацию, выбор каких-то сервисов и покупку этих сервисов онлайн», — отметил руководитель.

Трехлеб также заметил, что нововведения дадут посетителям возможность ориентироваться в парке и его сервисах и улучшить технические взаимодействия.

Трехлеб добавил, что ряд мероприятий парка перевели в онлайн-формат, однако снятие ограничений привело к снижению востребованности дистанционных активностей.