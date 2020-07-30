Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сентября в московском Парке Горького введут билетную систему 

Мир24 и ещё 1 54 минуты назад
В московском Парке Горького введут билетную систему
Фото: mir24.tv/ / Ирина Фомочкина
Билетную систему планируют запустить в Парке Горького в сентябре 2020 года. Об этом заявил директор парка Павел Трехлеб, сообщает ТАСС.

«Мы в ближайшее время, в сентябре, запустим мобильное приложение парка и билетную систему, которая позволит облегчить коммуникацию, выбор каких-то сервисов и покупку этих сервисов онлайн», — отметил руководитель.

Трехлеб также заметил, что нововведения дадут посетителям возможность ориентироваться в парке и его сервисах и улучшить технические взаимодействия.
Трехлеб добавил, что ряд мероприятий парка перевели в онлайн-формат, однако снятие ограничений привело к снижению востребованности дистанционных активностей.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Мир24: последние новости
Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг до конца августа Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг до конца августа В Москве впервые за 40 лет передвинули здание В Москве впервые за 40 лет передвинули здание Проверки масок и перчаток у пассажиров начались в московском метро Проверки масок и перчаток у пассажиров начались в московском метро
Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
В Минск стягивают войска
В Минск стягивают войска
Прилепин признал задержание своих бойцов под Минском
Прилепин признал задержание своих бойцов под Минском
Видео
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
00:58
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
Происшествия Статьи
Поезд потерпел крушение в США
00:36
Поезд потерпел крушение в США
В мире Происшествия
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
00:21
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение