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Собянин назвал сроки запрета на массовые мероприятия 

Артём Кульша и ещё 2 25 минут назад
Собянин назвал сроки запрета на массовые мероприятия
Фото: РИА Новости
Проведение массовых мероприятий не будет разрешено в Москве по меньшей до конца августа. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр города Сергей Собянин.
Проведение массовых мероприятий, как сообщал «Рамблер», было запрещено в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в России. Собянин принял в нем участие. В ходе мероприятия он напомнил, что к настоящему моменту в Москве были отменены основные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, и сообщил, что запрет на проведение там массовых мероприятий не будет отменен в течение ближайшего месяца — до конца августа.

«Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — добавил мэр.

В ходе того же совещания Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается сложной и может качнуться в любую сторону. В данной связи он призвал отменять ограничения осторожно.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,7 миллиона человек. В России число заболевших превысило 828,9 тысячи человек.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин
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