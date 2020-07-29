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В Москве сохранится запрет на проведение массовых мероприятий до сентября 

Газета.Ru и ещё 30 3 часа назад
В Москве назвали сроки возобновления массовых мероприятий
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют снимать запрет на проведение массовых мероприятий как минимум до конца августа.

"Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться", — сказал градоначальник на совещании президентом России Владимиром Путиным.

Собянин отметил, что многие ограничения по коронавирусу уже сняты.
Ранее в Москве после пандемии коронавируса открылись кафе, рестораны, торговые центры, парки и музеи. Использование масок и перчаток на улице стало носить рекомендательных характер.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин
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