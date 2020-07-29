Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В двух районах Москвы установили карантин по бешенству 

Мослента и ещё 9 1 час назад
В двух районах города введен карантин по бешенству
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в двух районах города после выявления там случаев бешенства у домашних животных. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Карантин установили в районах, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах. Уточняется, что а территории поселения Сосенское Новомосковского административного округа и на территории района Нагатинский затон Южного административного округа в понедельник, 27 июля, выявили случаи заболевания бешенством у домашних животных.
Карантин в этих районах установлен до 28 сентября. Владельцам домашних животных запрещено участвовать в выставках, вывозить питомцев за пределы карантинных зон, торговать ими, выводить породу и натаскивать собак.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Мослента: последние новости
В московском метро начали проводить масочные рейды В московском метро начали проводить масочные рейды Власти Москвы предсказали замену кассиров в магазинах терминалами самообслуживания Власти Москвы предсказали замену кассиров в магазинах терминалами самообслуживания В Москве начали взрывать спорткомплекс «Олимпийский» В Москве начали взрывать спорткомплекс «Олимпийский»
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Снайпера из Донбасса задержали в Белоруссии
Снайпера из Донбасса задержали в Белоруссии
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
«Вместо Ефремова в машине был каскадер»
«Вместо Ефремова в машине был каскадер»
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
На Украине «Панцири» назвали катастрофой
02:33
На Украине «Панцири» назвали катастрофой
Армия Оружие
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
01:06
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение