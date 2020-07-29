В двух районах города введен карантин по бешенству

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в двух районах города после выявления там случаев бешенства у домашних животных. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Карантин установили в районах, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах. Уточняется, что а территории поселения Сосенское Новомосковского административного округа и на территории района Нагатинский затон Южного административного округа в понедельник, 27 июля, выявили случаи заболевания бешенством у домашних животных.

Карантин в этих районах установлен до 28 сентября. Владельцам домашних животных запрещено участвовать в выставках, вывозить питомцев за пределы карантинных зон, торговать ими, выводить породу и натаскивать собак.