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Московский хендбайк-парад пройдет на ВДНХ 1 августа 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Московский хендбайк-парад пройдет на ВДНХ 1 августа
Фото: Информационный Центр Правительства Москвы
Второй Московский хендбайк-парад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет на ВДНХ в субботу, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».

«Хендбайк-парад, организованный в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет на ВДНХ уже второй раз. Среди участников как профессионалы, так и спортсмены-любители», — говорится в сообщении.

Старт мероприятия в 12:00 на Северной петле справа от Центральной аллеи ВДНХ. Маршрут пройдет по Кольцевой дороге до Южной петли. Общая дистанция составит 5,5 км, уточнили в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, хендбайк-парад организован в рамках социального проекта «Доступное движение». В мероприятии примут участие более 30 человек — маломобильные граждане в возрасте от 16 лет. Хендбайки, защитную экипировку и все необходимое предоставит фонд помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни».
Хендбайки — трехколесные велосипеды, приводимые в действие руками. Используются в качестве транспортного средства инвалидами для реабилитации и поддержания формы. На ВДНХ социальный пункт проката хендбайков открыт у Северной петли (павильон велопроката №1). Воспользоваться бесплатной услугой могут люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры. Сервис работает с пятницы по воскресенье до 30 сентября.
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