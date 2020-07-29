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Синоптики пообещали москвичам дожди и жару до 29 градусов 

News.ru и ещё 9 2 часа назад
Москвичам пообещали дожди и жару
Фото: РИА Новости
В Москве в среду, 29 июля, ожидается кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла. Как сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, температурный фон окажется на 4-5 градусов выше нормы.

Сегодня столичный регион останется в тёплом секторе атлантического циклона, из-за чего кое-где прошумят скоротечные грозовые дожди, что, впрочем, не помешает температурному фону на 4-5 градусов превысить климатическую норму, — рассказала она РИА Новости.

В столице будет дуть юго-западный ветер, его порывы составят 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, пояснила метеоролог. В Москве будет 27–29 градусов, в Подмосковье — плюс 25–30.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первая половина недели в Москве будет относительно тёплой, а вот ближе к выходным в столицу придёт похолодание. В вечернее и послеполуденное время не исключены кратковременные дожди и грозы.
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Новости Москвы , Погода , Елена Волосюк , РИА Новости
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