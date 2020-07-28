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Собянин утвердил проект планировки кварталов двух районов Москвы 

Москва24 3 часа назад
Мэр утвердил проект планировки кварталов двух районов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил проект планировки нескольких кварталов района Черемушки. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о территориях кварталов 20–21, 22–23. Проектом предполагается изменение границ объекта природного комплекса № 15б Юго-Западного административного округа "Озелененная территория вдоль дома 61 по Нахимовскому проспекту". Из его состава уберут участок площадью 0,07 гектара и включат участки в 0,41 гектара.
Территория проекта планировки занимает 135,2 гектара. Она ограничена с северо-востока Нахимовским проспектом, с юго-востока — Новочеремушкинской улицей, с юго-запада — улицей Гарибальди, с северо-запада — улицей Архитектора Власова.
Еще одним документом утверждается проект планировки кварталов 26–27 в Обручевском районе. Им в состав природных и озелененных территорий ЮЗАО присоединяется участок площадью 0,27 гектара. Таким образом, будет образован объект природного комплекса № 14 "Бульвар по улице Гарибальди у здания ГИТИС".
Меняются границы объекта природного комплекса № 28 ЮЗАО "Бульвар по улице Гарибальди от Профсоюзной улице до улицы Архитектуры Власова". Исключаются участки общей площадью 0,06 гектара, присоединяется территория в 0,66 гектара.
Днем ранее мэр Москвы утвердил проект планировки кварталов 71, 72 и 75 Можайского района. Он подготовлен в рамках реализации программы реновации. Проектируемая площадь составила 84,7 гектара. Контроль за выполнением постановления возложили на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы , Черемушки
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