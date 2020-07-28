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В Москве нашли «кладбище троллейбусов» 

Мослента 1 час назад
В Москве нашли «кладбище троллейбусов»
Фото: @FlyerUnderFire
Пользователь Twitter FlyerUnderFire нашел в Москве «кладбище троллейбусов». Снимок он опубликовал в своем аккаунте.
Указано, что фотография сделана в 5-м троллейбусном парке ГУП «Мосгортанс». На снимке запечатлена стоянка троллейбусов.
5-й троллейбусный парк, согласно данным «Мосгортанса», запустили в 1910 году, спустя 12 лет его переименовали в Артамоновский в память о рабочем парка Иване Артамонове, погибшем во время Гражданской войны.
В ноябре 2003 года парк перебазировали на Ходынскую улицу, с мая 2020 года с этой площадки прекратили выпуск троллейбусов.
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Новости Москвы , Иван Артамонов
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