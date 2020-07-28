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В московском метро начали проводить масочные рейды 

Мослента 33 минуты назад
В московском метро начали проводить рейды
Фото: ТАСС
В московском метро начали проводить масочные рейды. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России, передает издание «Подъем».
Отмечается, что организовывает все эти мероприятия, а также составляет протоколы ГКУ «Организатор перевозок». Сотрудники правоохранительных органов только сопровождают контролеров, чтобы избежать «нападений граждан», пояснили в ведомстве.
Ранее жители Москвы стали замечать все больше контролеров вместе с полицейскими, которые останавливают горожан и проверяют наличие масок. Кроме того, на пассажирoв оформляются протоколы со штрафами в размере 5 тысяч рублей, если они не имеют средств индивидуальной защиты.
27 июля сообщалось, что на станциях московского метрополитена «Савеловская» и «Электрозаводская» людей перестали пускать без масок и перчаток. У эскалаторов появились пять контролеров, которые следили за наличием средств индивидуальной защиты у пассажиров.
9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Горожанам разрешили выйти в парки и скверы, также открылись салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, а также зоопарки. 23 июня постепенно стали открываться фитнес-залы, закрытые в марте из-за распространения инфекции. При этом масочный режим продолжил действовать, как и запрет на проведение массовых мероприятий.
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Новости Москвы , МВД
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