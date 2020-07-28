В московском метро начали проводить рейды

В Московском метрополитене проходят масочные рейды. Об этом сообщает «Подъем».

12 мая, как сообщал «Рамблер», в Москве вступил в силу запрет на пользование общественным транспортом и появление в общественных местах без защитных масок и перчаток. Это было сделано в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Масочный режим действует в городе до сих пор.

Некоторое время назад пользователи столичного метро сообщили об увеличении числа проверок соблюдения масочного режима. В них принимают участие контролеры метро и сотрудники полиции. Они выборочно составляют протоколы об административном правонарушении и штрафуют нарушителей на пять тысяч рублей.

Сегодня в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве сообщили, что государственное казенное учреждение (ГКУ) «Организатор перевозок» организует масочные рейды и составляет протоколы, а полицейские лишь сопровождают его сотрудников, чтобы пассажиры не нападали на них.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 818,1 тысячи человек.