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В метро Москвы проходят масочные рейды 

Артём Кульша и ещё 1 7 минут назад
В московском метро начали проводить рейды
Фото: ТАСС
В Московском метрополитене проходят масочные рейды. Об этом сообщает «Подъем».
12 мая, как сообщал «Рамблер», в Москве вступил в силу запрет на пользование общественным транспортом и появление в общественных местах без защитных масок и перчаток. Это было сделано в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Масочный режим действует в городе до сих пор.
Некоторое время назад пользователи столичного метро сообщили об увеличении числа проверок соблюдения масочного режима. В них принимают участие контролеры метро и сотрудники полиции. Они выборочно составляют протоколы об административном правонарушении и штрафуют нарушителей на пять тысяч рублей.
Сегодня в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве сообщили, что государственное казенное учреждение (ГКУ) «Организатор перевозок» организует масочные рейды и составляет протоколы, а полицейские лишь сопровождают его сотрудников, чтобы пассажиры не нападали на них.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 818,1 тысячи человек.
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Новости Москвы , МВД
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