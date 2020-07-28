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Лаванда расцвела в «Аптекарском огороде» 

Москва24 и ещё 2 5 часов назад
Лаванда расцвела в «Аптекарском огороде»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Лаванда расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.

"Одно из самых популярных растений можно увидеть, потрогать, понюхать и даже попробовать в Сенсорном саду пяти чувств. Там же распустились хризантемы, шалфей, гортензии, календулы", — сказала Архипова.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм напомнил, что в Сенсорном саду выращены более сотни пищевых и лекарственных растений — мята, базилик, орегано, петрушка, календула, кошачья мята, лаванда, розмарин, тимьян и другие растения.
Он отметил, что Сенсорный сад в первую очередь создан для людей с ограниченными возможностями, чтобы позволить им ближе познакомиться с окружающей природой. По его словам, незрячие и слепоглухие люди могут потрогать любое растение и ощутить его аромат.

"При отсутствии возможности рассмотреть то или иное растение глазами незрячий человек все-таки может "увидеть" его через текстуру и запах. Посетители сада буквально на ощупь, прикосновением, и по аромату ощущают растения, получая о них не меньшее представление, чем зрячие люди в обычных ботанических садах", — отметил Ретеюм.

Ранее в "Аптекарском огороде" открылась суккулентная оранжерея с коллекцией кактусов. Она является одной из крупнейших в России и Европе коллекцией кактусов и других растений.
На летней веранде для посетителей разместили свыше трех тысяч кактусов, толстянок, молочаев, агав и прочих суккулентов. В "Аптекарском огороде" также цветут розы, пионы, шиповник, каштаны, жасмин садовый, рододендроны, магнолии и другие растения.
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