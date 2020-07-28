В парке Горького отказались от празднования Дня ВДВ

В 2020 году в московском Парке Горького не планируют проводить традиционные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

Отмечается, что этот год стал юбилейным для ВДВ, так как войскам исполняется 90 лет. «Праздничной программы и тематического оформления ко Дню ВДВ 2 августа в Парке Горького не планируется. Ограничений [для посетителей на вход] никогда ранее не вводилось и не будет вводиться в этом году», — рассказали представители столичного парка.