В Москве выпало свыше 50% месячной нормы дождей

В ходе сильных ливней, прошедших в Москве , на столицу за один день обрушилось более половины средней июльской нормы осадков, сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Синоптики отмечают, что при средней июльской норме в 85 мм осадков в месяц в Москве выпало 48 мм, что соответствует 56% месячной нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля во второй половине дня на Москву обрушились сильные ливни, из-за которых был сбит график движения наземного транспорта, произошли подтопления на дорогах, в некоторых местах вода заливала входы станций метрополитена.