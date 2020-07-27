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Погода в Москве: в столице выпало свыше 50% месячной нормы дождей 

ИА Regnum 1 час назад
В Москве выпало свыше 50% месячной нормы дождей
Фото: РИА Новости
В ходе сильных ливней, прошедших в Москве, на столицу за один день обрушилось более половины средней июльской нормы осадков, сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Синоптики отмечают, что при средней июльской норме в 85 мм осадков в месяц в Москве выпало 48 мм, что соответствует 56% месячной нормы.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля во второй половине дня на Москву обрушились сильные ливни, из-за которых был сбит график движения наземного транспорта, произошли подтопления на дорогах, в некоторых местах вода заливала входы станций метрополитена.
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Новости Москвы , Погода , РИА Новости
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