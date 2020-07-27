Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Затопленную станцию «Ботанический сад» сняли на видео 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Очевидцы сняли на видео последствия сильного дождя в Москве.
Из-за ливня подтопило станцию МЦК "Ботанический сад". На опубликованных кадрах видно, как дождевая вода стекает по порожкам одного из вестибюлей.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что поток отвели в дренажную систему, сейчас все станции МЦК работают в штатном режиме.
В ролике видно, что в некоторых районах Москвы автомобилям пришлось передвигаться по подтопленным улицам.
Как отметили в дептрансе, из-за дождя в столице пришлось изменить часть маршрутов наземного транспорта.
Последние новости
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Новости Москвы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Москва загоняет Зеленского в ловушку
Москва загоняет Зеленского в ловушку
«Около миллиона россиян исключают из жизни»
«Около миллиона россиян исключают из жизни»
Видео
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
00:22
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
Происшествия
Названа причина пожара в московском СИЗО
01:12
Названа причина пожара в московском СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение