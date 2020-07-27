Затопленную станцию «Ботанический сад» сняли на видео 

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Очевидцы сняли на видео последствия сильного дождя в Москве

Из-за ливня подтопило станцию МЦК "Ботанический сад". На опубликованных кадрах видно, как дождевая вода стекает по порожкам одного из вестибюлей.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что поток отвели в дренажную систему, сейчас все станции МЦК работают в штатном режиме.

В ролике видно, что в некоторых районах Москвы автомобилям пришлось передвигаться по подтопленным улицам.

Как отметили в дептрансе, из-за дождя в столице пришлось изменить часть маршрутов наземного транспорта.