Подсчитана сумма пожертвований москвичей на новые храмы 

На строительство новых православных храмов в Москве прихожане и спонсоры тратят около трех миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы, куратора «Программы-200» Владимира Ресина

«Самым крупным благотворителем и жертвователем является народ, москвичи, жители столичных районов. У них есть потребность в духовном развитии, в сохранении традиционных основ своих семей, в преображении их района, в созидании новой летописи Москвы», — отметил политик.

По его словам, народ мудрее и дальновиднее многих политиков, поскольку понимает, как надо строить будущее для своих детей и внуков.

Ранее сообщалось, что крупнейший храм «Программы-200» появится в Северном Бутове. Храмовый комплекс в честь святого князя Дмитрия Донского откроется в 2023 году. Сама церковь рассчитана на тысячу человек, а на прилегающей территории разместят бассейн, паломнический и медицинский центры.

«Программа-200» предусматривает строительство 200 православных церквей во всех административных округах Москвы, кроме Центрального. Она стартовала в 2010 году и реализуется за счет благотворительных пожертвований. Как отмечал Ресин, программа уже преодолела изначально заявленный показатель в 200 храмов и на данный момент охватывает 240 проектов.