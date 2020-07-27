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В московском метро запущен поезд, посвященный народным промыслам России 

ТАСС 43 минуты назад
В метро запущен посвященный народным промыслам поезд
Фото: РИА Новости
Поезд, вагоны которого украшены изображениями народных промыслов России, запустили в понедельник в московском метро, передает корреспондент ТАСС из электродепо "Красная Пресня".
Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии (синяя ветка) в течение полугода. Его вагоны расписаны внутри и снаружи. Они включают изображения известных российских брендов — художественное оружие Кизляра, северные росписи, городецкая роспись, дымковская игрушка, немецкое кружево, торжокское золотное шитье, гжельский фарфор, палехская миниатюра и многие другие.
Социальный проект, по задумке авторов, позволит пассажирам московского метрополитена "узнать об исторической, культурной и природной исключительности, особых традициях регионов России, раскрыть национальное самосознание и культурный суверенитет народов, населяющих многонациональную страну", предполагается также, что это "будет способствовать развитию внутреннего туризма".
Проект "Народные промыслы" #RUCRAFTS реализуют Роспатент и ассоциация "Народные художественные промыслы России". Запуск поезда совпал с другой тематической датой — 27 июля вступает в силу закон, который вводит новый объект интеллектуальных прав — "географическое указание". Федеральный закон от 26 июля 2019 года упростит возможность для регистрации и продвижения региональных брендов на российских и зарубежных рынках.
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Новости Москвы , Роспатент , ИТАР-ТАСС , Кизляр
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