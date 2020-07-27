Решена судьба празднования Курбан-байрама в Москве

Массовые мероприятия в честь Курбан-байрама не будут проводить в текущем году в столице. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Как уточняется, в намазе примут участие ограниченное количество верующих.

— В рамках Москвы массовых мероприятий на Курбан-байрам не будет. Будет в Московской мечети проходить праздничная церемония, но с ограниченным количеством человек, всего около 15-20, — отметил муфтий.

По его словам, ДУМ ответственно относится к требованием Роспотребнадзора , в связи с этим в Москве массовые мероприятия не состоятся. Однако пятничная молитва пройдет в обычном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мусульманам рекомендовали в праздник Курбан-байрам не совершать жертвоприношение самостоятельно в условиях текущей эпидемиологической ситуации на фоне коронавируса. Верующим рекомендуют перечислять стоимость курбана в мусульманские благотворительные фонды. Данные организации устраивают массовое заклание и централизованную раздачу мяса малоимущим.

Напомним, праздник жертвоприношения Курбан-байрам в 2020 году отмечается 31 июля.