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Массовые мероприятия в честь Курбан-байрама не состоятся в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Решена судьба празднования Курбан-байрама в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Массовые мероприятия в честь Курбан-байрама не будут проводить в текущем году в столице. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Как уточняется, в намазе примут участие ограниченное количество верующих.

— В рамках Москвы массовых мероприятий на Курбан-байрам не будет. Будет в Московской мечети проходить праздничная церемония, но с ограниченным количеством человек, всего около 15-20, — отметил муфтий.

По его словам, ДУМ ответственно относится к требованием Роспотребнадзора, в связи с этим в Москве массовые мероприятия не состоятся. Однако пятничная молитва пройдет в обычном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее мусульманам рекомендовали в праздник Курбан-байрам не совершать жертвоприношение самостоятельно в условиях текущей эпидемиологической ситуации на фоне коронавируса. Верующим рекомендуют перечислять стоимость курбана в мусульманские благотворительные фонды. Данные организации устраивают массовое заклание и централизованную раздачу мяса малоимущим.
Напомним, праздник жертвоприношения Курбан-байрам в 2020 году отмечается 31 июля.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
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