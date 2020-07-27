На ВДНХ восстановят фонтан 

На ВДНХ продолжаются ремонтно-реставрационные работы павильона № 30 «Микробиологическая промышленность». Постройке вернут исторический облик, в том числе восстановят фонтан, сооруженный в начале 50-х по проекту архитектора В. М. Таушканова и инженера Н. В. Орехова и являющийся неотъемлемой частью единого архитектурного ансамбля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента капитального ремонта столицы.

К началу реставрации фонтан находился почти в руинированном состоянии: он не работал около 60 лет. Целых деталей — как керамической облицовки, так и бетонного основания — не сохранилось, верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Оставшиеся керамические изразцы оказались сильно повреждены, слой глазури на них имел сколы и многочисленные мелкие трещины.

Восстанавливали фонтан по крупицам: почти все керамические детали заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам.

На сегодняшний день проложены новые инженерные коммуникации для фонтана, отлиты нижняя и средняя чаши и выполнено бетонное основание со стальными трубками для подачи воды.

Верхняя чаша будет сделана полностью из керамики. Ствол (его центральная часть) фонтана облицуют различными керамическими деталями, изображающими листья и цветы. Высота фонтана составляет 3,38 метра, диаметр бассейна (нижней чаши) 4,21 м, средней чаши — 2,63 м, а верхней — 1,4 м.

Завершение работ по воссозданию исторического облика фонтана, а также реставрация и приспособление самого павильона под современное использование ожидается в третьем квартале 2020 года.