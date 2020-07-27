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Более 205 тыс. безбилетников оштрафовали в Москве с начала года 

РИАМО и ещё 4 58 минут назад
Названо число безбилетников с начала года
Фото: РИАМО
В столичном общественном транспорта с начала текущего года свыше 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой социальной карте, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».
«Более 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой соцкарте в Москве с начала года — 168 тысяч в наземном транспорте и 37 тысяч в метро. Учитывая, что по карте «Тройка» проезд стоит 40 рублей, то один «заяц» заплатит за одну поездку в 25 раз больше ее стоимости», — сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Он отметил, работу контролеров усилили. Их стало больше. Также их равномернее распределили на маршруты наземного транспорта. Теперь им помогают и полицейские. Благодаря их участию люди, не оплатившие проезд, не пытаются скрыться или вести себя грубо с контролерами. Конфликты свели на нет.
«С начала года контролеры «Организатора перевозок» проверили более 414 тысяч автобусов, трамваев и электробусов. Больше всего нарушителей — почти 5 тысяч — было на автобусном маршруте МЦ1, который курсирует между метро «Лесопарковая» и ММЦ УФМС», — добавил Султанов.
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