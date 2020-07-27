Народную обсерваторию в Парке Горького отреставрируют. Департамент культурного наследия Москвы утвердил проект необходимых работ. Астрономический павильон строили в 1950 годах, работы закончилось в 1957 году во время послевоенной реконструкции парка, которой занималась команда архитекторов под руководством Виталия Долганова.

Двухэтажное кирпичное здание народной обсерватории расположено недалеко от арки главного входа по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 5. Оно представляет собой ротонду с двумя симметричными лестницами. Здание перекрыто куполом, оснащенным поворотным механизмом и раздвижными створками.

Декоративное решение фасадов обсерватории строится на сочетании красного и белого цветов. Так, лопатки (вертикальные выступы на стене наподобие колонн без основания и капителей) и подкупольный пояс выкрашены в белый цвет. Простенки между лопатками выложены из красного кирпича и оформлены круглыми окнами.

Внутри здания обновят напольные покрытия из дерева и керамогранита, а на стенах восстановят штукатурный и красочный слои.

«Это первая комплексная реставрация за все время существования здания. Часть несущих конструкций находится в аварийном состоянии — специалисты приведут их в порядок. Но главная цель восстановительных работ — сохранить исторический облик и функционал здания. В павильоне укрепят кирпичную кладку, восстановят штукатурный слой уличных лестничных маршей, лестничные перила и ограждения, а также окно кассы со створками и наличником. Оконные рамы и двери, выполненные из разных материалов, заменят на деревянные. Фасады очистят от грязи и пыли, а затем выкрасят в красно-белую гамму. А купол обработают антикоррозийным составом», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Более 20 лет обсерватория была закрыта для посетителей, но в сентябре 2012 года вновь распахнула свои двери. Там установили два мощных телескопа и автоматический раздвижной купол.

В павильоне проводили дневные и вечерние астрономические экскурсии, рассказывали об устройстве телескопов. Обсерватория закрывалась на осень и зиму, а в День космонавтики, 12 апреля, вновь начинала принимать гостей. Однако уже больше полутора лет павильон не работает.

«Проект обсерватории был типовым, его автор неизвестен. Подобные сооружения в 50–60-х годах прошлого столетия появились во многих парках культуры и отдыха в Москве, а также в других городах СССР. Астрономические павильоны работали в летнее время. В хорошую погоду под руководством дежурного астронома там проводились наблюдения за небесными телами. А народными эти обсерватории стали называть потому, что доступ туда был открыт всем желающим. Кстати, до наших дней в столице сохранились лишь две типовые обсерватории — в Парке Горького и в парке «Сокольники»», — сообщили в пресс-службе Парка Горького.

Народная обсерватория Парка Горького — выявленный объект культурного наследия. Это значит, что все работы будут проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия и только по согласованному ведомством проекту.

Центральный парк культуры и отдыха был основан в 1928 году. Главным архитектором, проектировавшим территорию от главного входа до Нескучного сада, стал авангардист Константин Мельников

Алексей Щусев. В 1932 году к проекту реконструкции парка приступили архитекторы Александр Власов

В 2013 году парку передали часть территории природного заказника «Воробьевы горы» и часть территории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова . А в 2015-м в его состав вошел и парк искусств «Музеон» — самый крупный в России музей скульптуры под открытым небом.

Масштабное воссоздание исторических объектов на территории Парка Горького продолжается уже несколько лет. Так, в 2018 году в парке завершилась реставрация циркумференций — двух боковых крыльев главного входа. С 1950-х годов здесь находились кассовые павильоны. Во время работ, которые длились два года, специалисты восстановили фасады, а также интерьеры циркумференций. Шесть из 42 кассовых окон остались открытыми, их украшают вывески «Касса».

В ближайшее время запланирована реставрация грота графа Орлова в Нескучном саду. Садово-парковое сооружение было построено в конце XVIII века. Реставрацию проведут впервые за всю историю существования грота. Специалисты приведут в порядок каменную кладку, а также восстановят исторический облик смотровой площадки.

Сейчас в парке продолжается реставрация знаменитых беседок-ротонд Голицынской больницы на Пушкинской набережной. Специалисты приступили к восстановлению исторического облика беседок. Завершить работы и открыть их для гостей парка планируется до конца сентября.

Сохранение и восстановление памятников архитектуры в Москве — важнейшее направление в работе Департамента культурного наследия. Многие памятники обретают новую жизнь, их приспосабливают для современного использования, сохраняя при этом исторический облик столицы. С 2011 года в городе отреставрировали более 1400 объектов культурного наследия, из них 203 — в 2019 году.