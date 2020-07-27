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Московские врачи вылечили от коронавируса почти 175 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
Еще 264 пациента вылечились от коронавируса
Фото: ТАСС
Столичные врачи вылечили еще 264 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 264 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985", — сказала она.
По словам Раковой, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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