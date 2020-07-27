В Сети появилась экскурсия по Кусково

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Проект «Узнай Москву» сделал доступной для посетителей полуторачасовую онлайн-экскурсию по музею-усадьбе Кусково.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Усадьба является уникальным музеем, где сохранился дворцово-парковый ансамбль XVIII века.