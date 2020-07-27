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Веревочные городки открылись в восьми парках Москвы 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
В парках Москвы открылись веревочные городки
Фото: сайт мэра Москвы
Веревочные городки для детей и взрослых заработали в восьми парках столицы. Посетителей ждут тарзанки, подвесные мосты и канатные лабиринты на высоте от одного до 22 метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в понедельник.
"Весело провести время всей семьей на свежем воздухе и зарядиться адреналином предлагают городские парки. В восьми зонах отдыха столичного департамента культуры открыты веревочные городки", — говорится в сообщении.
Испытать силу и ловкость, преодолевая веревочные препятствия, можно в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Кузьминки" и других.
"Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили". Зато для тех, кто ее проходит до конца, открывается потрясающий вид на Москву-реку", — приводятся в сообщении слова пресс-службы Мосгорпарка.
Вход в веревочные городки платный, узнать стоимость и приобрести билеты можно на официальных сайтах зон отдыха.
Также для любителей активного отдыха этим летом в некоторых местах оборудованы современные и удобные скейт-площадки. Покататься на скейтах, роликах, ВМХ-велосипедах и самокатах москвичи и гости столицы могут в 14 парках. А для желающих заняться спортом на свежем воздухе в 23 зонах отдыха регулярно проходят бесплатные тренировки.
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