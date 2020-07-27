Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Световое пианино 1905»: в столице установили новый арт-объект 

Mos.ru и ещё 8 3 часа назад
В столице установили новый арт-объект
Фото: mos.ru
На площади возле станции метро «Улица 1905 года» появился арт-объект «Световое пианино 1905». Это две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами. Общая длина сооружения, которое состоит из двух частей, составляет 73 метра (первая часть — 42 метра, вторая — 31 метр).
«Подсветка, меняющая цвета, располагается вдоль лицевой части ленты, а звуковые элементы установлены на каждом крыле группами по 26 штук. Расстояние между левым и правым крылом составляет семь метров, при этом обе части арт-объекта синхронизированы и активируются одновременно», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.
Вдоль нижней части ленты установили клавиши пианино. Каждая из них оснащена колонками и датчиком расстояния, который реагирует на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш. Каждой соответствует своя нота.
«Подсветка, меняющая цвета, защищена специальным экраном из монолитного поликарбоната, что делает объект безопасным для детей и взрослых. Гамма светоиллюминации состоит из четырех цветов: красного, оранжевого, желтого и фиолетового. В зависимости от высоты ноты цвет ленты меняется. Подобного арт-объекта в Москве еще не было. Да и в мире таких пианино всего два: одно — в штате Миннесота в США, другое — в российской столице», — добавили в ведомстве.
Основную конструкцию арт-объекта установили на 26 крепежных стойках. Также специалисты протянули кабель электроснабжения.
Саму площадь возле станции метро «Улица 1905 года» благоустроили в 2018 году. Установить арт-объект решили после повторного осмотра территории.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Mos.ru: последние новости
Участок Сокольнической линии метро закроют до 28 июля Участок Сокольнической линии метро закроют до 28 июля Сергей Собянин: Строительство станции БКЛ «Электрозаводская» завершат до конца года Сергей Собянин: Строительство станции БКЛ «Электрозаводская» завершат до конца года Кабинеты «Мое здоровье» возобновят работу с 1 августа Кабинеты «Мое здоровье» возобновят работу с 1 августа
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Мишустин анонсировал новый нацпроект
Мишустин анонсировал новый нацпроект
Прокуратура нашла нарушения в клинике в Москве, где пациентка умерла…
Прокуратура нашла нарушения в клинике в Москве, где пациентка умерла…
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Видео
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
00:39
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
03:30
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
Армия
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
00:59
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
00:57
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
Происшествия
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
01:30
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение