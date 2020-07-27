В столице установили новый арт-объект

На площади возле станции метро «Улица 1905 года» появился арт-объект «Световое пианино 1905». Это две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами. Общая длина сооружения, которое состоит из двух частей, составляет 73 метра (первая часть — 42 метра, вторая — 31 метр).

«Подсветка, меняющая цвета, располагается вдоль лицевой части ленты, а звуковые элементы установлены на каждом крыле группами по 26 штук. Расстояние между левым и правым крылом составляет семь метров, при этом обе части арт-объекта синхронизированы и активируются одновременно», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Вдоль нижней части ленты установили клавиши пианино. Каждая из них оснащена колонками и датчиком расстояния, который реагирует на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш. Каждой соответствует своя нота.

«Подсветка, меняющая цвета, защищена специальным экраном из монолитного поликарбоната, что делает объект безопасным для детей и взрослых. Гамма светоиллюминации состоит из четырех цветов: красного, оранжевого, желтого и фиолетового. В зависимости от высоты ноты цвет ленты меняется. Подобного арт-объекта в Москве еще не было. Да и в мире таких пианино всего два: одно — в штате Миннесота в США, другое — в российской столице», — добавили в ведомстве.

Основную конструкцию арт-объекта установили на 26 крепежных стойках. Также специалисты протянули кабель электроснабжения.

Саму площадь возле станции метро «Улица 1905 года» благоустроили в 2018 году. Установить арт-объект решили после повторного осмотра территории.