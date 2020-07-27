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«Шереметьево» возобновляет работу терминала D 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В Шереметьево возобновил работу терминал D
Фото: ТАСС
Московский аэропорт "Шереметьево" в понедельник возобновляет работу терминала D в преддверии начала полетов за рубеж. Терминал был закрыт 1 апреля на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.

Снижение

Из-за ситуации с коронавирусом авиаперевозки в России и по всему миру значительно снизились. РФ с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний рухнул на 92,1% к аналогичному периоду прошлого года.
На фоне снижения пассажиропотока "Шереметьево" закрыл терминалы D, E и C, третью взлетно-посадочную полосу, приостановил движение поездов межтерминального перехода — аэропортового "метро".

Взлет

После ослабления введенных из-за COVID-19 ограничений авиаперевозки стали расти. Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос в три раза по сравнению с маем.
В конце июня "Шереметьево" сообщило, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России отмечается рост интенсивности авиаперевозок в аэропорту. По итогам мая рост пассажиропотока аэропорта составил 39% к апрелю. За первые десять дней июня рост пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду мая составил 220%.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение, пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Ряд авиакомпаний, включая летающий из "Шереметьево" "Аэрофлот", уже заявили о планах начать полеты с 1 августа. В "Шереметьево" ранее заявили, что аэропорт полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок.
Пока что на онлайн-табло "Шереметьево" нет рейсов на понедельник, вылетающих или прилетающих из терминала D. Ранее он обслуживал как внутренние, так и международные рейсы.
Помимо D, в "Шереметьево" сейчас функционируют терминалы F (международные рейсы) и B (внутренние рейсы). 15 июля возобновил работу межтерминальный переход. Остальная инфраструктура, эксплуатация которой была приостановлена из-за пандемии, пока остаётся закрытой.
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Новости Москвы , Катастрофы , Татьяна Голикова , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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