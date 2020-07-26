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Погода в Москве: Москвичам пообещали потепление на следующей неделе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Москвичам пообещали потепление
Фото: ТАСС
Жителей столичного региона на следующей неделе ожидает теплая погода, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Сегодня, в воскресенье, у нас прошел атмосферный фронт, чуть-чуть дождь дал, сейчас уже погода хорошая, и мы попадаем плавно в зону более теплого воздуха. В прошедшие десять дней температура была немного ниже нормы, на 1-2 °C, теперь потихоньку мы выходим на норму», — заявил синоптик RT.
По его словам, на следующей неделе температура может быть выше нормы на 1 градус.
«Дневные температуры будут в пределах +22…+25 °C, может быть, в центре города до +28 °C. Ночные температуры составят от +12 °C до +15 °C. На неделе в целом будет переменная облачность и небольшие дожди», — рассказал специалист.
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Новости Москвы , Погода , Анатолий Цыганков , Росгидромет
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